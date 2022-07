Covid, De Luca: “Posti letto Campania quasi tutti occupati”

”I posti letto riservati a pazienti covid sono già in larga misura occupati e questo vuol dire che dobbiamo ridefinire il piano covid per la nostra sanità ”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta facebook rendendo noto che in queste ore si terrà una riunione con i direttori generali per definire un piano A, un piano B e piano C ”in base alla gravità e alla diffusione del contagio”.

Al Cardarelli di Napoli, al Ruggi di Salerno e all’ospedale di Nola vi è già il 100 per cento di occupazione posti letto covid, l’88% al Cotugno, il 94% alla Federico II, 100% all’ospedale di Caserta.

“Questo piano – ha aggiunto De Luca – deve essere definito nelle prossime ore, dobbiamo essere pronti per ogni evenienza per dare serenità ai cittadini: non possiamo approvare le misure a settembre, dobbiamo essere pronti da oggi”.

Secondo i numeri riferiti, negli ospedali della Campania attualmente sono 770 i posti letto riservati a pazienti covid e 76 i posti di terapia intensiva per malati covid, le percentuali di occupazione sono del 60 per cento per i ricoveri ospedalieri e del 40 per le terapie intensive. Ma in alcune realtà si è già raggiunto o ci si avvicina al 100% di occupazione dei posti letto.