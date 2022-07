“Per questa serie di ragioni ho voluto incontrare i rappresentanti della Cns, azienda responsabile della realizzazione dell’impianto di videosorveglianza cittadina, per chiedere una decisa accelerazione nella consegna dei lavori appaltati dal Comune di Nola”. L’azienda ha garantito il completamento dei lavori entro fine mese, con la contestuale consegna della centrale operativa, che sarà installata presso il Comando dei Vigili Urbani, e collegata con i principali presidi delle Forze dell’Ordine” continua il primo cittadino.

“Poi toccherà al consiglio comunale. Ho già dato mandato ai funzionari degli uffici preposti di preparare i documenti necessari per sbrigare gli ultimi adempimenti burocratici del caso.

Contiamo di consegnare alla città strade più sicure, garantendo maggior controllo del territorio de nel minor tempo possibile. È un’esigenza che ormai avvertono tanti cittadini: c’è bisogno di agire con rapidità innanzitutto per rasserenare tutti quanti noi, ma anche per ripristinare legalità e decoro lungo le vie della nostra Nola, condizioni che nell’ultimo periodo sono state manchevoli in città”.