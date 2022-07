Finisce fuori strada, conducente Tir incastrato tra lamiere su A1

E’ finito con il suo camion sulle barriere laterali ed è rimasto incastrato tra le lamiere. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A1 tra il casello di Santa Maria Capua Vetere ed il casello di Capua, al Km 728+400 in direzione Nord. La persona ferita è un uomo di circa 60 anni di nazionalità straniera.

I Vigili del Fuoco, dopo aver tagliato le lamiere della cabina con le attrezzature loro in dotazione, sono riusciti a liberare la persona ferita e a consegnarlo alle cure del 118 presente sul posto con un’ambulanza.

Successivamente i Vigli del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo per il successivo recupero. Sul posto è intervenuta anche un’autogru proveniente dalla sede centrale del Comando per le operazioni di supporto alla squadra intervenuta.