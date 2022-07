Gli spaccano faccia, naso e tre costole: 32enne finisce in ospedale

Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro insieme ai Carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti – allertati dal 112 – all’altezza del tondo di Capodimonte per una segnalazione di persona aggredita.

Sul posto un uomo, di 32 anni, che ha riferito che poco prima era stato aggredito da quattro persone a bordo di due scooter per motivi ancora poco chiari. L’uomo è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale del Mare dove è stato giudicato guaribile in 30 giorni di prognosi per trauma cranico facciale con frattura delle ossa nasali ed ematomi multipli al volto, frattura della settima costola di sinistra e infrazione della quinta e decima costola.

Per ora la vittima non ha sporto querela per l’episodio. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Vomero per chiarire dinamica e motivo dell’aggressione.