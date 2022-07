Irpinia, incendio in un’abitazione: uomo resta ustionato

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, intorno alle 13 di oggi, è intervenuta a Castelvetere Sul Calore, in via Lazzari, per un incendio che si è sviluppato in un locale di un’abitazione del posto.

Le fiamme che hanno interessato questi locali, sono state spente mettendo in sicurezza la struttura. Nel tentativo di spegnimento, un uomo, parente della proprietaria, è rimasto ustionato ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per essere sottoposto a cure mediche.