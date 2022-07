Maltempo in Irpinia, albero cade su raccordo autostradale

Due automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco

Violenti temporali con forti raffiche di vento hanno interessato la notte scorsa Avellino e provincia, provocando abbattimenti di alberi, allagamenti e disagi alla circolazione. La situazione è tornata alla normalità in mattinata, ma sono ancora una decina gli interventi in corso da parte dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le aree interessate.

Particolarmente colpite alcune zone del centro storico di Avellino: due automobilisti, rimasti bloccati dall’acqua, sono stati soccorsi dai pompieri a Fosso Santa Lucia e sono stati numerosi gli allagamenti di locali al piano terra.

Allagamenti anche nei comuni di Monteforte Irpino, Forino e Montoro. Sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, all’altezza dell’uscita di Serino un albero è stato abbattuto dal vento ed è finito sulla carreggiata in direzione del capoluogo salernitano. Per le operazioni di rimozione sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montella.