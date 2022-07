Mercato rionale Fuorigrotta, Polizia locale controlla 200 esercizi

Circa 200 attività commerciali, alimentari e non alimentari, sia all’interno che all’esterno dell’area mercatale di via Metastasio sono state sottoposte a controllo dall’Unità Operativa Fuorigrotta della Polizia locale a Napoli.

Gli agenti hanno inoltre effettuato verifiche nell’ambito del rispetto delle norme del Codice della Strada. Da tali verifiche sono scaturiti 10 verbali per assenza della copertura assicurativa con i sequestri amministrativi dei veicoli, 26 verbali per veicoli non sottoposti alla revisione periodica, 10 per guida senza avere al seguito i documenti di circolazione e 13 verbali per guida con patente scaduta.

I controlli hanno riguardato anche i numerosi veicoli abbandonati nei pressi dell’area mercatale. In totale, tra veicoli abbandonati e auto in sosta vietata, sono stati effettuati oltre 50 prelievi.