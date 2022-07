Nola Calcio, Antonio Rogazzo è il nuovo allenatore

Il Nola 1925 comunica che Antonio Rogazzo sarà il nuovo allenatore del Nola 1925. Classe 1983, ex calciatore professionista, mister Rogazzo ha all’attivo già diverse esperienze in Italia e all’estero. Arzanese, Nocerina, Sant’Antonio Abate, ma anche tanti anni in Cina e Arabia Saudita al seguito di Fabio Cannavaro. Mister Rogazzo è già al lavoro con il DS Corsale e la società per allestire la rosa che rappresenterà i colori bianconeri nella prossima stagione.

“Riparto dopo 5 anni all’estero e lo faccio in una società importante, blasonata – ha affermato il neo allenatore – Avremo una squadra fatta perlopiù di giovani, la società e il direttore sono già al lavoro, abbiamo incanalato la strada giusta. L’obiettivo è sicuramente migliorare la classifica delle scorsa stagione. Il pubblico sarà fondamentale. Ogni domenica ci dirà il Nola che verte potrà raggiungere”.