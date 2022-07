Nola, capigruppo e commissioni: ecco le nomine del Consiglio

Nel vivace consiglio comunale di apertura della legislatura Buonauro oltre al giuramento del sindaco e l’elezione del presidente del consiglio comunale Francesco Pizzella e suo vice Antonio Napolitano, l’assise ha proceduto anche alla nomina dei capigruppo, dei presidenti, dei vice-presidenti e dei componenti delle commissioni consiliari consultive permanenti.

Il civico consesso ha proceduto alla votazione dei membri effettivi della Commissione elettorale comunale: sono stati eletti membri effettivi della Commissione elettorale comunale

Napolitano Santa (Nola Protagonista) con 8 voti, Buonaguro Alberto (ND) con 8 voti e Limmatola Olimpia (Movimento 5 Stelle) 7 voti. Come supplenti sono stati votati Arvonio

Giuseppina (Fare Democratico) 9 voti, Napolitano Carolina (Per Nola Nostra) e Erasmo Scotti (Nola al Centro).

Le forze politiche hanno inoltre indicato i loro capigruppo in Consiglio: per il Movimento 5 Stelle Massimo Russo, per Nola Democratica Alberto Buonaguro, Per Nola Nostra

Antonio Napolitano, per Più Nola in Azione Vincenzo Iovino, per Nola Protagonista Giancarlo Moccia, per Fare Democratico per Nola Salvatore Notaro. Respinta la richiesta

del candidato sindaco Maurizio Barbato di costituire un proprio gruppo consiliare.

Per quanto riguarda le 7 commissioni consiliari è stato deciso che:

per la commissione bilancio, partecipazione, programmazione, tributi, finanze, contratti e appalti, contenzioso, avvocatura: Presidente C. Esposito (NN) v. Presidente Napolitano

Bruscino. Componenti: Mauro (Partito Democratico), Napolitano Bruscino e Cantalupo (Nola Democratica), Scotti (Nola al Centro), Napolitano C. (Per Nola Nostra), Conventi

(Nola Bene Comune con Piazza d’Armi), Limmatola e Mauro (Movimento 5 Stelle), Napolitano S. (Nola Protagonista), Barone (Più Nola in Azione), De Lucia (Fare Democratico).

Per la commissione traffico, trasporti, mobilità/viabilità, parcheggi, polizia municipale, protezione civile, annona, piano commerciale, fiere mercati e mostre, formazione, ambiente,

rifiuti, igiene e sanità: Presidente F. Carrella (ND), v. Presidente: A. Napolitano (NN). Componenti: Mauro (Partito Democratico), Napolitano Bruscino e Cantalupo (Nola

Democratica), Scotti (Nola al centro), Napolitano C. (Per Nola Nostra), Conventi (Nola Bene Comune con Piazza d’Armi), De Falco e Mauro (Movimento 5 Stelle), Napolitano S. (Nola

Protagonista), Barone (Più Nola in Azione), Arvonio (Fare Democratico).

Per la commissione urbanistica, edilizia residenziale pubblica, centro storico, lavori pubblici, arredo urbano, verde pubblico, patrimonio, servizi cimiteriali. Presidente M. Russo

(Movimento5Stelle), v.Presidente Cantalupo (Nola Democratica). Componenti: Mauro (Partito Democratico), Napolitano Bruscino e Carrella(Nola Democratica), Scotti (Nola al

Centro), Napolitano C. (Per Nola Nostra), Conventi (Nola Bene Comune con Piazza d’Armi), De Falco e Mauro (Movimento 5 Stelle), Napolitano S. (Nola Protagonista), Barone (Più Nola

in Azione), De Lucia (Fare Democratico).

Per la commissione affari generali ed istituzionali, statuto, servizi demografici, istituti della partecipazione, decentramento: Presidente Conventi (Nola Bene Comune con Piazza d’Armi),

v.Presidente Scotti (Nola al Centro). Componenti: Mauro (Partito Democratico), Carrella e Napolitano Bruscino (Nola Democratica), Scotti (Nola al Centro), Napolitano C. (Per Nola

Nostra), Conventi (Nola Bene Comune con Piazza d’Armi), Limmatola e Mauro (Movimento 5 Stelle), Napolitano S. (Nola Protagonista), Barone (Più Nola in Azione), Arvonio (Fare

Democratico).

Per la commissione servizi sociali, pari opportunità, emarginazione ed emigrazione, politiche della casa, problematiche giovanili, associazioni, problematiche del lavoro, emergenza

abitativa: Presidente Napolitano Bruscino (Nola Democratica), v.Presidente Limmatola (Movimento 5 Stelle). Componenti: Mauro P. (Partito Democratica), Cantalupo e Carrella

(Nola Democratica), Scotti (Nola al Centro), Napolitano C. (Per Nola Nostra), Conventi (Nola bene comune), Limmatola e Mauro (Movimento 5 Stelle), Napolitano S. (Nola

Protagonista), Barone (Più Nola in Azione), De Lucia (Fare Democratico).

Per la commissione pubblica istruzione, edilizia scolastica, cultura, sport, edilizia sportiva, turismo, politiche comunitarie: Presidente Scotti (NC), v.Presidente C. Napolitano (NN).

Componenti: Mauro P. (Partito Democratico), Carrella e Cantalupo (Nola Democratica), Scotti (Nola al Centro), Napolitano C. (Per Nola Nostra), Conventi (Nola bene comune), De

Falco e Mauro (Movimento 5 Stelle), Napolitano S. (Nola Protagonista), Barone (Più Nola in Azione), Arvonio (Fare Democratico).

Per la commissione controllo e garanzia: Presidente Barbato Maurizio, v.Presidente Buonaguro (ND). Componenti: Mauro P. (Partito Democratico), Carrella e Bruscino (Nola

Democratica), Scotti (Nola al Centro), Napolitano C. ( Per Nola Nostra), Conventi (Nola bene comune), Limmatola e Mauro (Movimento 5 Stelle), Napolitano S. (Nola Protagonista),

Barone (Più Nola in Azione), Arvonio (Fare Democratico).