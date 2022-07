NOLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Un gesto d’istinto abbinato all’esperienza sul campo da poliziotto. E’ quello che ha permesso ad un agente di polizia di Roccarainola, in servizio a Vibo Valentia, di salvare da un incendio tre autovetture parcheggiate (ed eventuali danni successivi) nei pressi di un centro commerciale sulla strada statale 7bis a Nola. Il 27enne poliziotto C.M. mentre era a pranzo in un ristorante si è accorto di un rogo nato da un cumulo di sterpaglie che immediatamente ha avvolto tre autovetture parcheggiate all’interno. L’agente ha percepito le conseguenze dell’incendio, ha lasciato subito il pranzo e ha utilizzato tre estintori del centro commerciale per domare le fiamme. Una delle auto ha subito danni importanti mentre altre due sono state appena sfiorate dalle fiamme. Un intervento tempestivo e coraggioso che ha evitato danni.