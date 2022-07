NOLA (Nello Lauro) – Una nube intensa e nera visibile a chilometri di distanza in tutto il Nolano. E’ quello di un incendio di vaste proporzioni in via Nola-San Gennaro, nella periferia di Nola al confine con la frazione di Piazzolla: ad andare a fuoco, erano da poco passate le 18, un capannone della ditta “Simonetti”. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Nola, gli agenti del commissariato di polizia e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.