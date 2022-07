Una tre giorni di musica, spettacoli, intrattenimento ed animazione con un cast eccezionale che trasformerà l’area esterna della galleria commerciale Hyria Space diretta dall’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore: sul palco, infatti, il noto cantante Rosario Miraggio, i rapper Coco e Lele Blade e per i più piccoli lo spettacolo teatrale “Tributo a Frozen.

Tutti gli eventi, rigorosamente ad ingresso gratuito, animeranno il weekend nolano da venerdì 22 a domenica 24 luglio. (Venerdì 22 luglio Coco e Lele Blade show; sabato 23 Rosario Miraggio in concerto e domenica 24 luglio, tributo a Frozen).

L’appuntamento è a partire dalle 21 nell’area esterna della galleria Hyria Space _Conad Superstore in via Variante 7/bis a Nola. Non solo spettacoli, ad accogliere gli ospiti un’area giochi ed un’altra interamente food dove sarà possibile gustare panini preparati al momento e la vera pizza napoletana.