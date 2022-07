Non facevano la differenziata: 500 euro di multa e diffida a due ristoratori

Non differenziavano i rifiuti i due ristoratori di Marechiaro, a Napoli, sanzionati dagli agenti della Polizia Locale (Tutela Ambientale e Polizia Investigativa) con una multa di 500 euro. I titolari degli esercizi commerciali sono stati anche diffidati a differenziare la raccolta dei rifiuti.

Nel corso dei controlli nella zona di Marechiaro, gli agenti, coadiuvati da personale dell’Asia, hanno trovato, abbandonando in strada, un sacco da 200 litri di plastica con rifiuti in plastica, carta, metallo ed organico in terra all’accesso della discesa pedonale di Marechiaro.

Agli esercenti le forze dell’ordine e il personale dell’Asia hanno ricordato le modalità di differenziazione dei rifiuti e gli orari di conferimento.