Novantunenne uccisa a Salerno: l’ex badante ha confessato

Svolta nell’omicidio di Maria Grazia Martino, la 91enne trovata morta all’interno della sua abitazione in via San Leonardo, a Salerno sabato scorso. E’ stato fermato dalla polizia l’ex badante Giuseppe Buono che ha confessato di aver ucciso l’anziana e ferito la sorella 87enne Adele Martino, tuttora ricoverata in ospedale ma non in pericolo di vita.

L’ uomo, un 41enne residente a Baronissi, aveva cercato di rubare una ingente somma di denaro a casa delle due donne. Quando è stato scoperto ha colpito le due donne con una mazza di ferro. L’omicidio è avvenuto tra le 13 e le 13.30.di sabato.