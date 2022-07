Palma Campania, crolla giostra: momenti di terrore e diversi feriti

Paura poco dopo le 20 in via Querce

Momenti di terrore assoluto a Palma Campania. Questa sera, poco dopo le 20, nell’area del parcheggio di via Querce, è crollata una giostra mentre era in piena attività. La struttura, per cause ancora da accertare, si è piegata e tutte le persone che c’erano, tra cui alcuni bambini, sono caduti.

Sul posto sono arrivati subito i primi soccorsi e le auto di carabinieri e polizia locale che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Dalle prime indiscrezioni non ci sono feriti gravi, tranne per un giovanissimo trasportato all’ospedale Cardarelli.