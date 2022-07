Palma Campania, giostra crollata: indagato il gestore, controlli su sicurezza

Dieci feriti lievi, solo una 12enne è stata ricoverata al Santobono

La Procura di Nola ha aperto un fascicolo sul crollo della giostra avvenuto ieri sera a Palma Campania e che ha provocato una decina di feriti lievi (una 12enne è ricoverata al Santobono). Per il momento risulta iscritto nel registro degli indagati – con l’ipotesi di lesioni colpose – il gestore dell’impianto, una donna di Poggiomarino, comune poco distante.

I carabinieri stanno verificando il rispetto delle misure di sicurezza, in attesa di ulteriori rilievi tecnici che spieghino le cause del cedimento. A quanto emerge osservando il luogo dell’incidente, il tronco della giostra, alto una dozzina di metri, si sarebbe sradicato dal suolo, abbattendosi su un lato e provocando i feriti sia tra i passeggeri saliti sui sediolini in movimento, sia tra gli spettatori rimasti a terra.

Nella caduta il tronco ha sfiorato un’altra delle attrazioni allestite in loco per la festa della Madonna delle Grazie, un autoscontro in quel momento pieno di persone. La giostra crollata, insieme ad altre, si trova in un’area all’ingresso del piccolo comune di Palma Campania, a pochi passi dalla locale caserma dei carabinieri e a qualche centinaio di metri dal municipio.

Il crollo della giostra avvenuto è avvenuto quando il nuovo ‘giro’ era appena iniziato, quindi con i sediolini in movimento ma non ancora sollevati del tutto, e a velocità ridotta rispetto a quanto sarebbe accaduto dopo pochi secondi. “E’ un miracolo che non ci siano state vittime”, commentano oggi i residenti del quartiere osservando il groviglio di lamiere e sediolini. La giostra, insieme ad altre, era stata allestita da pochi giorni in occasione della festa della Madonna delle Grazie, “che ha fatto il miracolo”, dice una anziana facendosi il segno della croce.