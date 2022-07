Percepiva il reddito di cittadinanza e spacciava droga. Lo hanno scoperto i carabinieri che hanno arrestato a Vitulazio, nel Casertano, un 61enne del posto.

L’uomo è stato fermato per strada e trovato in possesso di un grammo di cocaina, poi a casa i carabinieri gli hanno sequestrato altri dodici grammi di hashish e materiale per pesare e confezionare lo stupefacente.

Il pusher 61enne è stato posto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio.