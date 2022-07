Due giovani di origini rom sono stati denunciati per concorso in furto aggravato. Avrebbero rubato il marsupio del parroco di una chiesa in via Nolana a Pompei.

Durante il servizio della polizia nell’area oplontina sono state identificate 57 persone e passati al setaccio 23 veicoli. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.