Roccarainola, domani l’addio all’imprenditore Giovanni De Sarno

ROCCARAINOLA (nl) – L’ultimo saluto per Giovanni De Sarno. Sono in programma domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di San Silvestro a Sasso i funerali dello sfortunato imprenditore 55enne travolto e ucciso da una lastra di marmo mentre si trovava a lavoro nella ditta “Agar Marmi” che dirigeva da anni. La salma arriverà nella chiesa della frazione di Roccarainola alle 15 e due ore dopo sarà celebrato il rito funebre. Giovanni lascia la moglie Rosa e tre figli (Antonio, Francesco e il piccolo Aniello Gabriele). In tantissimi hanno continuato a scrivere messaggi e post sui social per ricordarlo.