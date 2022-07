Due cittadini marocchini, di 37 e 38 anni, sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano per detenzione di droga a fini di spaccio e per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato.

In un portasigari in metallo sono stati trovati 15 involucri con 20 grammi circa di hashish e all’interno di una tracolla un rotolo di cellophane e la lama di un coltello, usati per il confezionamento.