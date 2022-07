Ieri mattina gli agenti del commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Calasanzio (zona Maddalena) hanno notato un uomo con un grosso sacco che, alla loro vista, si è introdotto in uno stabile dove ha tentato di introdurre all’interno di varie buste diversi capi di abbigliamento esposti nell’androne del palazzo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato trovandolo in possesso di diversi capi di abbigliamento di note griffe per un totale di 113 articoli tra t-shirt, scarpe e pantaloni contraffatti.

Un 57enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale e la merce è stata sequestrata.