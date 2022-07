Prosegue l’impegno congiunto dell’Esercito Italiano e delle Forze dell’Ordine impiegate nell’ambito dell’Operazione “Terra dei Fuochi”. Il contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti industriali, artigianali e commerciali e ai roghi di rifiuti, nel corso degli Action Day settimanali coordinati dall’incaricato per il contrasto del fenomeno nella regione Campania, si è sviluppato nel periodo estivo come prevenzione del più ampio fenomeno degli incendi dolosi. In particolare, l’attività settimanale ha coinvolto diverse aree della provincia di Caserta e di Napoli.

Mercoledì, nei comuni di Mondragone, Grazzanise, Santa Maria la Fossa e Cancello ed Arnone, gli interventi dei militari dell’Esercito e delle forze dell’ordine, supportati dalle agenzie territoriali interessate al contrasto dei reati ambientali, hanno permesso il controllo di 3 attività , di cui una sequestrata e l’identificazione di 8 persone, di cui 1 denunciata all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, sono state comminate sanzioni per differenti illeciti amministrativi, con ammende quantificate in circa 132 mila euro.

Ieri, nei comuni di Nola, Scisciano, San Vitaliano, Marigliano e Saviano, gli interventi per il contrasto dei reati ambientali, hanno permesso il controllo di 9 attività, di cui 3 sequestrate e l’identificazione di 22 persone, di cui 5 denunciate all’autorità giudiziaria. Inoltre, 9 persone sono state sanzionate per differenti illeciti amministrativi, con ammende quantificate in circa 112 mila euro.