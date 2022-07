Trasporti: Eav, revocato sciopero 24 ore per domenica

Non ci sarà sciopero domenica 24 luglio del personale in forza all’Ente Autonomo Volturno. Il sindacato Orsa ha infatti deciso di revocare l’astensione di 24 ore proclamata in precedenza ”per dimostrare – si legge in una nota – per l’ennesima volta la volontà di voler arrivare alla fine di una vertenza senza danneggiare i già troppo mortificati utenti delle linee ferroviarie ed automobilistiche dell’Eav”.

”Lo stato della trattativa – informa ancora la segreteria regionale campana del settore autoferro-tpl del sindacato – non è ad un punto tale da poter prevedere una rapida e soddisfacente conclusione. Lo sciopero di domenica prossima sarebbe stata una potente arma per cercare di spostare gli equilibri di questa e di altre vertenze in corso. Abbiamo deciso di revocarlo anche perché ce lo hanno chiesto gli utenti”.

E ancora: ”Abbiamo deciso di revocare lo sciopero per domenica prossima, ma sappiate che i problemi dei lavoratori restano. Abbiamo dato un fortissimo segnale di responsabilità alla dirigenza aziendale ed alla Regione Campania, gli abbiamo fatto l’ennesima apertura di credito in un momento in cui avremmo potuto comportarci in modo completamente diverso. Adesso ci aspettiamo però che dalle tante parole si passi ai fatti concreti. Lo speriamo per il bene di tutti, soprattutto per quello dell’Eav”.