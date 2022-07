Tufino e Visciano in lutto per la morte di Rubina Corbisiero

TUFINO (Nello Lauro) – Un bellissimo sorriso che si spegne a soli 46 anni. Strappato via alla sua famiglia e alle tante persone che le hanno voluto bene. Le comunità di Visciano e Tufino oggi sono in lutto per la morte dì Rubina Corbisiero, moglie di Francesco Teoli e mamma di tre figli. Ha lottato contro una malattia che Rubina aveva affrontato con forza e determinazione anche scrivendo, insieme a una psicoterapeuta, un libro (uscito a maggio di quest’anno) che racconta la sua esperienza “Tra i sentieri del nostro viaggio”. Tanti i messaggi personali di cordoglio e solidarietà per lei e per la sua famiglia. I funerali sono previsti per domani mattina alle 11 a Tufino.