“Abbiamo appreso, dopo insistenti richieste di chiarimenti nel consiglio comunale, che la nuova amministrazione ha approvato una variazione di bilancio, cioè ha tolto soldi da una parte del bilancio e li hanno destinati non per rendere percorribili le strade di campagna ma ad un’apposita voce di costo per pagarsi lo stipendio. Si vergognavano di rendere pubblica la decisione. Era presente anche l’assessore all’Agricoltura. Tutti uniti contro gli interessi dei viscianesi”. Lo ha detto Giuseppe Gambardella, consigliere comunale di opposizione di Rinascita Civica e candidato sindaco nell’ultima tornata elettorale.