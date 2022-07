Visciano, percorre contromano area pedonale: multato “pirata”

Il sindaco Sabatino Trinchese: “tolleranza zero per chi non rispetta la comunità”

“Nessuna eccezione. Chi sbaglia paga. Visciano deve poter contare su un sistema di vivibilità che, nel rispetto delle regole, trova il suo status civile”: è quanto dichiara il sindaco Sabatino Trinchese in relazione alle ultime contravvenzioni rilevate nel centro storico cittadino dall’impianto di videosorveglianza che ha consentito di multare un pirata della strada che percorreva contromano un’area pedonale.

“Tolleranza zero – continua Trinchese – e questo vale per tutti i tipi di reati, anche quello ambientale. È chiaro che serve la collaborazione di tutti altrimenti ogni sforzo risulterà vano. Dal sacchetto selvaggio al deposito incontrollato dei rifiuti in orari non consentiti, al codice della strada: sono questi i primi piccoli passi per una comunità attenta e rispettosa di se stessa” – conclude il primo cittadino.