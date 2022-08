Acqua, svolta sulle tariffe Gori: stop agli aumenti fino al 2032

C’era grande attesa per la seduta del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano in programma ieri. Argomento principale all’ordine del giorno l’approvazione dell’aggiornamento tariffario per il biennio 2022-2023 con relativo piano economico-finanziario valido sino al 2032. Con l’approvazione dell’aggiornamento tariffario, l’assise ha, di fatto, ratificato la stabilizzazione della tariffa, che non subirà aumenti fino al 2032.

“È stata una giornata storica per la Campania e per il Distretto Sarnese Vesuviano” dichiara a fine seduta il coordinatore del distretto e sindaco di Liveri Raffaele Coppola: “In un momento in cui le famiglie stanno facendo i conti con l’aumento vertiginoso delle bollette domestiche a causa dello scenario nazionale ed internazionale, siamo probabilmente l’unico distretto idrico in Italia che riesce ad azzerare gli aumenti in bolletta fino al 2032. Insieme al gestore, che ringrazio per la collaborazione e la disponibilità, siamo riusciti a raggiungere questo traguardo di grande rilevanza sociale ed economica, dimostrando serietà e impegno per indirizzare il servizio verso i criteri di efficienza e qualità nell’interesse dei cittadini”.