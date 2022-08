Aggredisce con forbici addetto supermercato: in manette

Ieri gli agenti del commissariato Poggioreale e dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale in via Michele Parise a Napoli per la segnalazione di un’aggressione ai danni di un dipendente.

I poliziotti, giunti all’esterno dell’attività commerciale, hanno notato un uomo in evidente stato di agitazione che, alla loro vista, si è dato alla fuga ma è stato inseguito e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato.

Gli agenti hanno accertato che la vittima, mentre stava svolgendo la sua attività lavorativa all’interno del supermercato, era stata avvicinata e colpita dall’uomo al torace con delle forbici da cucina. L’aggressore, un 25enne di Massa di Somma con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato omicidio, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.