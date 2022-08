Alluvione a Camposano, Barbato: “Denuncia e diffida alla Regione”

CAMPOSANO – “Ieri ho inviato una denuncia e diffida a Regione Campania, in cui richiedevo un intervento – che attendiamo dal settembre del 2021 – per verificare gli ingenti danni dell’alluvione che in questi giorni ha colpito la nostra comunità ed iniziare i lavori al fine di impedire il perdurare di questi disastri. Proprio stamattina sono arrivati i due tecnici del Genio Civile della Regione Campania e, insieme, abbiamo verificato la situazione, strada per strada e il punto critico dell’alveo Gaudo, causa dell’ultima alluvione. Lo annuncia il sindaco di Camposano Franco Barbato sui social.

“Ho constatato la paura, la disperazione dei miei Cittadini: parliamo di case, attività commerciali, sacrifici di una vita travolti dall’acqua. È per questo motivo che la Regione Campania non può più girare il volto dall’altra parte: basta parole, basta tragedie, basta sacrifici buttati via. Abbiamo sottoscritto un verbale per far iniziare i lavori di messa in sicurezza dell’alveo Gaudo che verranno pagati dalla Regione Campania ed ho preteso che iniziassero subito. Vero è che questa situazione è di competenza della Regione Campania ma ancora una volta, fin dai primi minuti dell’alluvione, la nostra amministrazione ci ha messo le mani, le braccia ed il cuore per difendere i suoi cittadini, con i fatti e sul serio” chiosa Barbato.