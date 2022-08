Alluvione a Camposano, Parente: “Situazione ancora difficile”

CAMPOSANO – E’ sempre alta l’attenzione per la situazione post alluvione di Camposano. Il paese è stato colpito, come tutti quelli dell’area nolana, dalla impressionante massa d’acqua caduta il 10 agosto e due giorni fa causando disagi e danni sopratutto nelle zone di via Abbadia, via Matteotti, via Polimene (e traverse) fino all’incrocio con via Trivice d’Ossa al confine con Cimitile.

“Detriti e fanghi che emettono un odore nauseabondo che può rappresentare una criticità di natura igienica e sanitaria visto anche il caldo di questo periodo” dice il consigliere comunale del gruppo misto Veria Parente che ha incontrato i residenti e ha potuto verificare di persona la difficile situazione.

L’ex presidente del Consiglio comunale di Camposano, insieme ad alcuni cittadini, ha sollecitato l’intervento delle autorità preposte: “In via Matteotti sono ancora depositati fanghi e detriti dell’alluvione avvenuta nel 2021, c’è assolutamente bisogno di intervenire per evitare che la situazione possa peggiorare viste le pessime previsioni meteo di questa settimana” conclude Veria Parente.