Camion si ribalta sulla A16 all’altezza di Nola: traffico paralizzato

Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Baiano e il bivio con la A30 Caserta-Salerno, in direzione di Napoli, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all’altezza del km 17, per il ribaltamento di un camion che ha sversato parte del carico, consistente in pomodori, anche in direzione di Canosa. All’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 4 chilometri di coda, mente in direzione opposta, verso Canosa, si registra un chilometro di coda ed il traffico defluisce solo in corsia di emergenza.

Per chi è diretto verso Napoli, all’uscita obbligatoria di Baiano, ma ,consigliamo di anticipare a Avellino Ovest percorrere la via Nazionale delle Puglie con rientro a Nola e successivamente riprendere la A16 verso Napoli. Per coloro che procedono in direzione di Roma, Autostrade consiglia, di uscire a Benevento e seguire per la statale 372 Telesina con rientro in A1 a Caianello. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.