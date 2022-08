Frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, pezzi di autoveicoli, pneumatici e altri rifiuti già bruciati sono stati rinvenuti in numero copioso dai carabinieri forestali delle stazioni di Marigliano e Roccarainola, abbandonati in un terreno di via Padula, nel comune di Brusciano dove erano stoccati.

Il titolare del terreno, formalmente destinato alle coltivazioni, è stato denunciato e così il locatario. Dovranno rispondere entrambi di concorso in gestione illecita e abbandono di rifiuti.