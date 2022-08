Clienti “fantasma” in hotel ad Ischia: denunciato titolare

La Polizia di Stato ha denunciato ad Ischia un 60enne del posto, titolare di un albergo, perché non aveva comunicato all’autorità di pubblica sicurezza la presenza di tre ospiti all’interno della sua struttura.

Gli agenti del commissariato isolano, nel corso di un controllo amministrativo, hanno infatti trovato nell’hotel del 60enne, situato nella zona collinare di Ischia, tre clienti il cui arrivo non risultava su alcun documento, mentre nel seminterrato della struttura hanno sorpreso un 31enne straniero, forse un lavoratore, privo di documenti che in seguito è stato identificato quale cittadino dello Sri Lanka, entrato irregolarmente in Italia; per lui è scattata la denuncia per ingresso e soggiorno illegale nel nostro paese.