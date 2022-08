Coltivazione “casalinga” di marijuana: denunciato 44enne

Una coltivazione “fai da te” di marijuana che lo ha portato fino alla alla denuncia dei carabinieri.

I militari della stazione di Santa Maria a Vico hanno deferito, a Maddaloni,in stato di libertà di un quarantaquattrenne del luogo trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di un vasetto in vetro ed un contenitore in alluminio contenenti circa 30 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed un kit completo per la coltivazione in casa dello stupefacente, consistente in due lampade alogene, un armadio per la coltivazione, un dissipatore di calore, un rilevatore elettronico di temperatura ed umidità, fertilizzanti, timer, trasformatore e un manuale completo di foto con la spiegazione delle varie fasi della coltivazione.

Inoltre nel cortile di pertinenza dell’abitazione è stato rinvenuto un vaso con 5 piantine di marijuana alte circa 60 centimetri. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.