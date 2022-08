CICCIANO (nl) – Giorni difficili, ma superati con la forza, il sorriso e l’affetto. Paky Maione, l’artista di Cicciano autore di diverse canzoni e protagonista nella settima edizione del 2007 di Amici di Maria De Filippi (vinse Marco Carta), ha raccontato sui social la sua esperienza con il Covid di questa settimana. “Non amo molto parlare della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro, ma devo dirvi una cosa importante: non sottovalutate questo maledettissimo Covid” ha scritto il 38enne cantante sulla sua pagina Facebook. “Sono giorni ormai che sto in ospedale, ma fortunatamente sto meglio, perché sono più forte di lui, perché non può romperci le p…e in eterno, deve sparire… ma non abbassate mai la guardia, mai”. Oggi un nuovo post, con una nuova significativa foto: “Fortunatamente ora va meglio, grazie mille a tutti per gli infiniti messaggi d’affetto che mi avete mandato, vi voglio bene” ha scritto Maione.