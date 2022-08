Maltempo sul Nolano, allagate Camposano, Cicciano e Cimitile

Altro giro, altra corsa. E’ bastata un’ora di intensa pioggia sul Nolano per riproporre i soliti gravi problemi per le città dell’area. Situazione ancora molto complicata a Camposano dove la pioggia ha infierito nella zona alluvionata pochi giorni fa. Fiume di acqua anche a Cicciano sopratutto nella zona di via Corpo di Cristo e nel rione Iacp: anche qui nessuna sorpresa come nel corso Umberto a Cimitile, altro atavico problema. E mentre si litiga nel balletto delle responsabilità, la città affondano. (foto di utenti di Facebook)