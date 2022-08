Nola, Giuseppe Formisano nuovo comandante della polizia locale

Nola ha un nuovo comandante della polizia locale. E’ il tenente colonnello Giuseppe Formisano.

Laureato in Giurisprudenza con abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, docente della scuola Regionale di formazione per la Polizia Locale è stato anche componente del Comitato tecnico consultivo per la Regione Campania per attività di consulenza a favore della Giunta regionale per la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti la polizia amministrativa regionale e locale.

Ha prestato il suo servizio ad Ercolano, Cava de’Tirreni, Somma Vesuviana e attualmente dirige il corpo della Polizia Municipale di Volla.