Nola, nuovi ingressi in Consiglio: Galeota, Pastorino e Spampanato

Si è svolto ieri il secondo consiglio comunale dell’amministrazione Buonauro. Nella seduta ordinaria si è provveduto alla convalida degli eletti con la surroga dei consiglieri comunali Veria Spampanato (Nola Democratica), Alessandro Pastorino (Movimento 5 Stelle), Maria Rosaria Galeota (Nola Democratica) che sono subentrati a Napolitano Bruscino Lucianna (Nola Democratica), Gemma De Falco (Movimento 5 Stelle) e Giovanni Erasmo Carrella (Nola Democratica) nominati assessori.

Proprio sulla composizione della Giunta, il sindaco Carlo Buonauro ha spiegato le motivazioni che hanno determinato la scelta del team: “Ho voluto una squadra omogenea e armonica, di alto profilo morale”, ribadendo la scelta di preferire una giunta politica che rispecchi le forze che lo hanno sostenuto, in luogo di una giunta tecnica che avrebbe potuto provocare uno scollamento proprio tra le forze politiche e il primo cittadino”.

Il sindaco ha poi reso pubbliche quelle che sono le linee programmatiche dell’azione amministrativa, oltre agli obiettivi dichiarati in campagna elettorale, Buonauro ha parlato delle nuove sfide che attendono l’amministrazione considerando l’organico ridotto e le scadenze serrate per avere accesso ai fondi stanziati dal Pnrr.

Dopo la relazione a cura dell’assessore al Bilancio Lucianna Napolitano Bruscino, che ha sottolineato l’assenza di debiti fuori bilancio, si è passato poi all’approvazione della salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell’esercizio 2022 (l’opposizione si è astenuta in fase di votazione).

È stata invece votata all’unanimità dei presenti la convenzione Consip 2020 per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione per una durata di 5 anni. La convenzione, votata prevede oltre ad un risparmio economico per l’ente, anche una maggiore qualità nell’azione di manutenzione, è previsto infatti un sistema che dà la possibilità al singolo cittadino di segnalare il malfunzionamento, e la messa in sicurezza oltre all’efficientamento energetico.

Dopo l’istruttoria a cura dell’assessore Anna Bellobuono, è stata votata, all’unanimità dei presenti, la proposta della Giunta sul regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale, utile ad aumentare la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente attraverso un sistema di rilevamento delle targhe automobilistiche.