Si perde nei boschi di Ischia, notte di paura per una 71enne

Notte di paura ad Ischia dove ieri sera una 71enne si è persa all’imbrunire nei boschi ed è stata ritrovata dopo diverse ore dai soccorritori. La donna, di origine tedesche ma sposata con un ischitano, era uscita per una passeggiata ma ad un certo punto ha perso l’orientamento e non è più riuscita a tornare a casa a causa del buio.

I familiari, non vedendola ritornare, hanno dato l’allarme facendo scattare le ricerche condotte dai carabinieri che inizialmente l’avevano localizzata; poco dopo però il telefono della donna si spegneva rendendo difficile rintracciarla.

Le ricerche, a cui hanno partecipati anche con la collaborazione della stazione carabinieri Forestale di Casamicciola, della Protezione Civile di Ischia e di volontari del luogo, sono quindi andate avanti per diverse ore ed alla fine la signora veniva ritrovata, dai forestali: aveva trovato rifugio in una costruzione disabitata a Monte Gatto, al confine tra i comuni di Barano e Serrara Fontana. La signora era disidratata ed impaurita ma in ottime condizioni di salute e veniva subito riaffidata alla famiglia.