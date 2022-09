Cicciano, “Cooking Around”: Avitabile e Sannino per il gran finale

Dopo il grande successo di pubblico e di critica dei primi due giorni con la presenza di Monica Sarnelli e Ivan Granatino, la prima edizione del “Cooking Around” di Cicciano si prepara alle due serate finali. Anche questa sera in pieno centro storico (tra piazza Mazzini, corso Garibaldi e via Sant’Anna) palati garantiti con la scelta tra bracerie, pizzerie, paninoteche e pasticcerie di grandi “firme” della ristorazione italiana. Il tema della serata è la carne e le sue eccellenze. Grande attesa per il concerto di Enzo Avitabile alle 22. Domani giornata conclusiva che comincia con tema il pomodoro. Si parte in mattinata con una pedalata ecologica gestita dall’associazione Vittoria, a cui seguirà la sfilata e l’esposizione di auto e moto d’epoca, cuochi che allieteranno gli ospiti con una presentazione dal vivo di una loro specialità, la stessa verrà replicata e proposta a pranzo dai ragazzi dell’istituto alberghiero. In serata chiusura con il concerto di Andrea Sannino (ore 22) e lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte.