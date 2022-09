Cicciano, fece esplodere bomba contro un bar: arrestato 32enne

I carabinieri della compagnia di Nola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dai giudici tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di S.A., 32enne di Cicciano, indagato per detenzione illegale di esplosivi, ricettazione, minacce e danneggiamento.

Le indagini, condotte dal nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Nola e dalla stazione di Cicciano, hanno consentito di accertare attraverso alcune testimonianze e immagini di videosorveglianza che, nella nottata del 31 dicembre 2020, l’uomo ha posizionato e fatto esplodere, nella notte, un ordigno artigianale non convenzionale innanzi a un bar di via Marconi Cicciano, provocando una detonazione dirompente, da cui scaturivano gravi danni sia all’interno sia all’esterno della struttura. Il destinatario della misura già nel carcere di Poggioreale per un’altra causa.