CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Sarà intitolato, su decisione dell’amministrazione comunale, alla memoria di don Antonio Manzi il parco giochi di via Roccarainola. Domani, 6 settembre, alle 19 è prevista nella struttura di recente rinnovata, la santa messa con la presenza del vescovo di Nola Francesco Marino ad un anno esatto dalla morte del “parroco del sorriso”. Lo storico e amatissimo sacerdote della chiesa dell’Immacolata (dal 1959 al 2000) originario di Scafati e ex insegnante di religione in diversi istituti scolastici, morto all’età di 92 anni, era diventato cittadino onorario di Cicciano a febbraio del 2022 dopo 69 anni di sacerdozio.