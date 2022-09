La consigliera regionale in Campania Carmela Rescigno ha deciso di lasciare Fratelli d’Italia ed è passata con la Lega. Lo hanno annunciato oggi Valentino Grant europarlamentare e coordinatore della Lega in Campania e Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della Lega a Napoli. La consigliera regionale, capogruppo consiliare di opposizione a Camposano, aveva polemizzato insieme ad altri esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni per l’esclusione dalle candidature alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.