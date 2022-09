“Cooking Around”, a Cicciano 4 giorni di cibo, musica e divertimento

Cibo, musica e divertimento. Sapori, profumi ed eccellenze. Tutto in 4 giorni su una superficie di 10mila metri quadrati nel centro storico di Cicciano. E’ il biglietto di presentazione di “Cooking around” evento in programma dall’8 all’11 settembre. “Sarà un’esplosione di gioia e divertimento che regalerà emozioni davvero uniche nel suo genere” dicono gli organizzatori Bracerie, pizzerie, paninoteche, pasticcerie con grandi “firme” della ristorazione italiana come Giuseppe Pignalosa, Errico Porzio, Roberto Susta, Luciano Sorbillo, i pizzaoli di O’ Pacchianiello e Pepe in Grani.

Questo il ricco programma tra cibo e divertimento

Giovedì 8 settembre: Presentazione ed apertura dell’evento con l’esibizione di Monica Sarnelli, madrina dell’evento alle 20,30. A seguire, alle 22, ci sarà il concerto di Marco Sentieri. Apertura stand enogastronomici con tema della serata: la farina e i suoi prodotti

Venerdì 9 settembre – Tema serata con tema della giornata: la mozzarella e le sue caratteristiche. Esibizione (ore 20) di gruppi musicali locali e artisti di strada. Concerto di Ivan Granatino (ore 22).

Sabato 10 settembre – Tema serata: la carne e le sue eccellenze. Concerto di Enzo Avitabile alle 22.

Domenica 11 settembre – Evento inizia dalla mattina. Tema della giornata: il pomodoro. Si parte con una pedalata ecologica gestita dall’associazione Vittoria, a cui seguirà la sfilata e l’esposizione di auto e moto d’epoca, cuochi che allieteranno gli ospiti con una presentazione dal vivo di una loro specialità, la stessa verrà replicata e proposta a pranzo dai ragazzi dell’istituto alberghiero. In serata chiusura con il concerto di Andrea Sannino (ore 22) e lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte.