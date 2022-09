Maltempo, resta allerta meteo sulla regione Campania

E’ in vigore fino alle 23.59 di oggi, sull’intero territorio regionale, l’allerta meteo di livello Arancione diramata ieri dalla Protezione Civile della Campania.

Considerata l’evoluzione della perturbazione, il centro Funzionale, ha prorogato l’allerta meteo di ulteriori 24 ore. Per questo, a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, martedì 27 settembre, sarà in vigore una allerta meteo di livello Giallo. Si segnalano venti forti occidentali e mare agitato, con possibili mareggiate.

Permane anche per la giornata di domani un rischio idrogeologico localizzato anche con possibili fenomeni franosi legati a condizioni del territorio particolarmente fragili e per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.

Questo il dettaglio delle allerte in vigore:

– fino alle 23.59 di oggi, livello Arancione su tutta la Campania per forti temporali con rischio idrogeologico diffuso, possibilità di alluvioni, allagamenti, esondazioni, frane, colate rapide di fango e caduta massi.

– dalle 23.59 di oggi fino alle 23.59 di domani, martedì 27 settembre 2022, livello Giallo su tutta la Campania. Con venti forti e mare agitato e un possibile rischio idrogeologico residuo.

Si raccomanda ai Sindaci di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile nonché di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

La Sala operativa della Regione Campania sta seguendo la situazione e si tiene in stretto contatto con i Sindaci del territorio per far fronte alle richieste di intervento: restano attivate tutte le associazioni di volontariato delle zone maggiormente interessate.