Napoli, auto si schianta contro impalcature Galleria Vittoria

All’alba una vettura a Napoli è finita contro le impalcature poste all’ingresso della Galleria Vittoria, lato piazza Vittoria. In attesa dell’intervento della ditta sono state immediatamente predisposte le prime misure previste dal piano recentemente adottato dalla giunta ed è stata disposta la chiusura della sola carreggiata da via Arcoleo verso via Acton con passaggio attraverso via Chiatamone e presidi della Polizia Municipale. Non ci sono feriti. L’incidente si è verificato alle 4,30. La vettura coinvolta è una Fiat 500X. Sul posto sono intervenuti subito Vigili del Fuoco e Polizia locale, poi la Protezione civile comunale ed i servizi di viabilità e traffico per valutare altri eventuali dispositivi da adottare.