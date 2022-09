Napoli, festa con 1.500 giovani interrotta da polizia e vigili

Una festa alla quale stavano partecipando 1.500 giovani è stata interrotta nella notte a Napoli dagli agenti della polizia locale insieme agli agenti del commissariato di Polizia San Carlo Arena. L’intervento è stato deciso dopo un esposto presentato dal presidente e da alcuni consiglieri della III Municipalità .

Gli uomini dell’unità operativa Stella sono intervenuti in via Salita Scudillo nei locali di un’attività ricettiva nella quale era stato segnalato lo svolgersi di una grande festa. Gli agenti hanno riscontrato che all’interno del locale – il cui gestore di 53 anni, residente a Napoli, era stato denunciato pochi giorni prima dal personale dello stesso reparto e per la medesima violazione – era in corso una serata danzante a cui stavano prendendo parte oltre 1500 ragazzi.

La polizia locale intervenuta ha proceduto al sequestro, oltre che degli impianti acustici, dell’intera area di circa 1500 metri quadrati per la violazione delle norme sull’agibilità, per la mancata comunicazione della tenuta dei pubblici spettacoli, per il superamento delle comunicazioni alla Siae, alla quale era stata segnalata la partecipazione di sole 200 persone e per l’assenza di nulla osta sull’impatto acustico. Il responsabile dell’attività è stato denunciato per la seconda volta in tre giorni.