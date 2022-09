Napoli, veicoli abbandonati: “piazza pulita” nel centro storico

Continua senza sosta la “pulizia” dei mezzi abbandonati a Napoli. La polizia locale ha effettuato una operazione di rimozione di veicoli abbandonati nella zona del Centro Storico.



Gli Agenti della unità Ooperativa Avvocata e del nucleo rimozione Veicoli Abbandonati hanno individuato e rimosso 11 autoveicoli e 17 motoveicoli in vico San Domenico Soriano, via Brombeis, via Bellini, via Pignatelli, via De Marinis, via Confalone, via Imbriani e piazza De Leva.



Sono stati elevati, inoltre, 10 verbali per sosta irregolare e 2 verbali per lo sversamento irregolare di rifiuti. Gli agenti del Nucleo Veicoli Abbandonati con servizi di prelievo programmati e con l’ausilio della società “Sicurezza e Ambiente”, in servizio gratuito convenzionato con il Comune di Napoli, dall’inizio dell’anno hanno rimosso 1.913 veicoli tra autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.



La procedura di prelievo ha consentito la rottamazione di 1.050 veicoli, previa notifica ai proprietari e la verbalizzazione di 171 infrazioni al Codice della Strada, per mancata copertura assicurativa dei veicoli con un incasso di oltre 77mila euro per sanzioni amministrative.