Ovini e suini “fantasmi” in un allevamento: scatta il sequestro

I carabinieri forestali hanno sequestrato decine di animali, tra pecore, capre e maiali, detenuti in un allevamento di Vairano Patenora, nel Casertano. I capi erano di provenienza ignota, e così è scattato il sequestro amministrativo per fini sanitari e cautelativi.

I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri delle stazioni di Alife e Vairano insieme con il personale del servizio veterinario dell’Asl di Caserta. Nell’allevamento sono stati trovati e sequestrati 23 capre, 53 pecore, un bufalotto di cinque mesi, un maiale e due scrofe, di cui una con cinque maialetti e la seconda con otto.

Dagli accertamenti è emerso che gli animali non erano registrati, non erano stati sottoposti a profilassi obbligatoria e al gestore dell’allevamento non era stato attribuito alcune codice aziendale dall’Asl.