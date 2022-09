Politiche 2022 a Cicciano, Movimento 5 Stelle partito più votato

CICCIANO (nl) – Come in molti comuni della Campania anche a Cicciano il Movimento Cinque Stelle è stato il partito più votato dagli elettori sia alla Camera dei Deputati che al Senato. Nell’ex paese della pasta ha votato solo il 54,10 degli aventi diritto, quasi 10 punti in meno rispetto alla media nazionale che si è assestata al 63,9%.

SENATO – Al Senato il M5S ha ottenuto il 41,9% dei suffragi (2194 voti), al secondo posto, trascinato dall’effetto Meloni, Fratelli d’Italia con 732 suffragi (14%), seguito da Forza Italia con 696 voti (13,3%). Al quarto posto il Pd con 601 preferenze pari al 11,5%, poi più staccati Azione-Italia Viva con 371 voti (7,1%) e Lega con 210 preferenze (4%). Briciole per Più Europa con 104 voti (1,9%), Impegno Civico con 104 voti (1,9%), Alleanza Verdi-Sinistra (81 voti pari all’1,5%), Unione Popolare (57 voti pari all’1,09%), Italia con Paragone (56 voti pari all’1,07%), Noi Moderati (11 pari allo 0,21%) e Noi di Centro-Mastella (10 voti pari allo 0,19%).

CAMERA – Stessa (o quasi) situazione anche alla Camera dei Deputati: il M5S ha ottenuto il 41,6% dei suffragi (2161 voti), al secondo posto Fratelli d’Italia con 756 suffragi (14,5%), seguito da Forza Italia con 629 voti (12,2%). In quarta posizione il Partito Democratico con 608 preferenze pari al 11,6%, seguito a distanza da Azione-Italia Viva con 350 voti (6,7%) e Lega con 215 preferenze (4,1%). Staccati Impegno Civico con 120 voti (2,3%), Più Europa con 99 voti (1,9%), Alleanza Verdi-Sinistra (86 voti pari all’1,6%), Unione Popolare (59 voti pari all’1,1%), Italia con Paragone (52 voti pari all’1%), Noi Moderati (13 pari allo 0,25%) e Noi di Centro-Mastella (11 voti pari allo 0,21%).